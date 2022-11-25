大甲高中學生涂君綺參加防詐海報比賽，榮獲高中職組第二名。（大甲高中提供）

大甲高中學生涂君綺參加防詐海報比賽，榮獲高中職組第二名。（大甲高中提供）

大甲高中廣告設計學程二年級學生涂君綺，參加台中市警局少年隊舉辦的111年「防詐召集令~創意海報徵件比賽」，在將近百件投稿中，榮獲高中職組銀牌獎。市警局少年隊給予高度肯定表示，成功將防詐意識以創意、有趣方式呈現，更成為此次比賽獲獎海報中，最多迴響及共鳴的作品。

涂君綺表示，在創作海報發想過程中，讓她第一時間聯想到的是記憶中，歷史課本裡無所不服務的警察菩薩形象。進而想用較有趣方式呈現「防詐議題」；利用復古風方式，以日治時期「南無警察大菩薩」進行二創，象徵「拒絕假愛情、假投資、假求職、假中獎通知、恐嚇詐欺」只靠神明的保佑是不夠的，最重要的是靠自己智慧的腦袋，分辨詐騙手法。

指導老師林榆茜表示，廣設學程的同學們，在高二開始學習專業科目，涂生憑藉她的興趣與認真學習的態度，讓她能以僅接觸短短三個月的電腦向量繪圖來實現自己腦海中的創意。

廣設學程主任陳欣妤說，君綺平常上課非常專注，擔任班上的重要幹部，作為老師和同學間溝通橋樑，認真又盡責，老師給予建議時也都虛心接受。除課程外，還利用課餘時間參與校內外比賽，假日也參加台中市優遊台中學，積極進取的態度成為同學的楷模。

大甲高中校長高榮利肯定廣設學程師長們用心深耕藝術教育，規畫許多美感體驗的課程，並透過參與設計比賽讓相關領域學生累積實戰經驗、激發學習動機，培育許多優秀的美感、設計及創意人才，學生在設計領域一展優質學習成果，為學校爭取榮譽。