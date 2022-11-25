女星Sandy（吳姍儒）近年來主持成績相當亮眼，功力完全不輸老爸吳宗憲，而她今年初結婚後，九月宣布懷孕喜訊，並在上個月舉辦「寶寶性別趴」宣布懷了兒子，不過懷有身孕的她先前肚子較不明顯，但在近日發出的照片中終於看見「圓潤的孕肚」，網友也驚呼她真的是最美孕婦。

Sandy近日在IG上發出在東京旅遊的美照，四肢纖細且超會穿搭的她先前根本看不出懷孕，直到最近貼出的照片中七個月孕肚才終於現形，照片中可見她綠色上衣搭配白色落地長褲，孕肚非常明顯，Sandy也幽默寫下：「肚子來了吧～穿這條褲子是的確更貼身顯肚，但目前還是會因為穿搭而忽大忽小，我也還在跟它熟悉中」。

貼文曝光後，隨即引來網友討論，紛紛稱讚她：「根本就是最美的孕婦了啦」、「終於有肚子了，不然我以為妳要報名金氏世界紀錄了」、「好可愛的肚肚，真的女人懷孕的時候最美」、「Sandy變更漂亮了」。

事實上，在Sandy公布寶寶性別前，父親吳宗憲曾提到懷男寶寶給一百萬，女寶寶則是兩百萬，但最後揭曉為男孩時，Sandy不忘幽默說道：「溫拔（我爸）說男生只有100萬元，沒關係我會想盡辦法賺回來。」而她的主持搭檔炎亞綸先前猜是女孩，讓她先賺到一筆奶粉錢，笑說：「2萬現金準備入袋囉哈哈哈哈哈」。