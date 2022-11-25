國民黨高雄市長候選人柯志恩今笑說，全國大概只有她1個人希望這個選戰能夠延期。（柯宗緯攝）

明天即將投票，國民黨高雄市長候選人柯志恩向黨籍高市議會黨團總召童燕珍透露，「柯志恩說多希望再多1個月的時間」。對此，柯志恩今（25）日受訪時聽到先是大笑，接著說，全國大概只有她1個人希望選戰能延期，她感受到選情從11月熱鬧起來，包括她及議員都希望能開出好成績。

中廣董事長趙少康昨與前高雄市長韓國瑜開直播，為高雄市議員候選人童燕珍、許采蓁、鄭安秝催票。席間，童燕珍提到，近日開始有年輕人騎機車陪同柯志恩車掃，代表年輕人已經開始思變，還爆料「柯志恩很可愛說『我多希望再1個月』」，韓國瑜搭腔說「因為柯志恩表現倒吃甘蔗」。

柯志恩今被問及此事時笑說，「我覺得全國大概只有我1個人希望選戰能夠延期」，因為每一次出去都可感受民眾愈來愈熱情，高雄選情也從11月開始熱鬧起來，民眾的回饋也讓她很有感，希望議員及自己的選情能開出好成績。

針對韓國瑜昨在該直播上稱讚柯志恩，高雄9個立委加上陳其邁都打不過她。柯志恩直說，謝謝韓市長的幽默跟金口，他永遠都是非常稱讚旁邊的人。她自己也覺得這4、5個月來，的確是愈走愈穩，昨天不管是掃街或與民眾互動，都感受到民眾滿滿的熱情，謝謝韓市長的鼓勵，也謝謝高雄市民對她非常熱情的回饋。