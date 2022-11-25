國民黨主席朱立倫連2天「回娘家」陪同桃園市長候選人張善政車隊掃街，斥小英到訪提早封路是因「民進黨出巡，萬民要回避」的惡霸思維。(蔡依珍攝)

國民黨主席朱立倫連2天「回娘家」陪同桃園市長候選人張善政車隊掃街，斥小英到訪提早封路是因「民進黨出巡，萬民要回避」的惡霸思維。(蔡依珍攝)

國民黨主席朱立倫連2天「回娘家」陪同桃園市長候選人張善政車隊掃街，選前最後一天將走遍北桃園，他對張善政有百分之百的信心，也諷刺蔡英文總統昨在八德造勢晚會稱國民黨抹黑荒腔走板，是少講一個「對」字，應該是「對」國民黨的抹黑造謠已經到了罄竹難書、荒腔走板到可以出《奧步大全》新書的地步，更斥小英到訪提早封路是因「民進黨出巡，萬民要回避」的惡霸思維，呼籲選民一起「挺善良」全力保護台灣的民主。

朱立倫一早到桃園市議會前集結，陪同張善政車隊掃街，他說自己對張善政有百分之百的信心，覺得張善政一步一腳印，昨天陪他在中壢車隊掃街時，明顯感受到桃園人對他的熱情。

朱立倫讚張善政回到桃園這一段時間，非常的努力，強調張善政是能力、學歷、經歷各方條件都最優秀，是未來讓桃園走向國際，讓科技帶動桃園的最好桃園市長。

面對蔡英文稱國民黨的抹黑手段已荒腔走板、逾越言論自由界限的說法，朱立倫不客氣諷刺蔡英文漏了一個字，就是「對」國民黨的抹黑造謠已經到了罄竹難書，荒腔走板到已經可以出一本新書，叫做《奧步大全》，痛斥民主奧步黨所作所為都是最明顯的，「蔡總統妳眼睛沒有看到嗎？全台灣從北到南都是民進黨掛出來抹黑國民黨的布條！」

「這一場選戰就是一個民主的保衛戰！」朱立倫說，蔡英文已經長期習慣掌控媒體，聽到的是一言堂和滿身的讚揚，她不能夠接受對她有任何的質疑或檢驗，民進黨對民主的最新解釋，除了是「民進黨做主」，更不容許任何人對執政黨有任何的質疑或檢驗，這也是蔡英文的最新解釋。

朱立倫感嘆，依蔡英文的解釋，台灣會被認為是一個反民主和民主奧步的時代，因此一定要全力保衛台灣的民主，那不管今天他在桃園、下午在基隆、或者晚上在桃園跟台北，國民黨在全台各地都是全力以赴，希望保衛台灣的民主，因為民主奧步黨破壞台灣民主、反民主實在太嚴重了。

「八德是我的老家，那條路我太熟了！一大早這樣封路，大家還要不要過日子？」朱立倫也提到蔡英文晚上站台、早上就封路引發民怨沸騰，痛斥民進黨的傲慢，民進黨與人民的距離實在是太遙遠了，相信人民看在眼中，諷刺蔡英文的思維就是「民進黨出巡，萬民要回避」，所以必須要這樣的做法，重申明天的選擇就是人民做主，人民做主才是台灣的民主運動。