民眾黨主席柯文哲（中）今與無黨籍台北市長候選人黃珊珊（右二）以及民眾黨議員候選人們進行第二天「台北大車掃」，會後受訪。（陳薏云攝）

明天就是投票日，台灣民眾黨主席柯文哲今與無黨籍台北市長候選人黃珊珊在台北市區車掃；柯文哲也發出給黨員的信，呼籲周六出門投票。並稱自己很焦慮擔心台北市走回頭路，卻遭到民進黨籍候選人陳時中回嗆，「台北應該換人做做看」，對此柯文哲今再反譏，「要換好的不是換爛的啊，不要再去討論仇恨值全台灣最高的人。」

柯文哲今與黃珊珊以及民眾黨議員候選人們進行第二天「台北大車掃」，今日從北投區出發，一路開往南前往士林、大同、中山區，而行程結束後，柯文哲將趕往新竹市，替黨內市長候選人高虹安選前之夜站台，接著趕回台北，在北市府前廣場替黃珊珊站台。

另外界傳出親民黨主席宋楚瑜不會出席黃珊珊選前之夜造勢，黃珊珊則表示，選前之夜是以偉大市民作為主角，相信投票是市民決定，市民才是城市的主人，其他人也會繼續爭取支持，但是還是認為目標不是場內的人，而是廣大的台北市民。