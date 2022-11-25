距九合一選舉剩下1天，花蓮檢警調仍持續查察賄選，鳳林鎮石姓鎮民代表候選人登記參選後，贈送選區選民水果或以2000元對價尋求支持，涉犯投票行賄罪嫌，檢方訊後認為，石涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知具保6萬元。

檢方指出，石姓鎮民代表候選人在登記參選後，親自以贈送水果或交付現金2000元的對價，對有投票權的選民交付賄賂，同時拜票尋求投票支持，涉犯投票行賄罪嫌。

檢警調多日蒐證後，昨在檢察官陳宗賢指揮下，持法院核發搜索票，至石姓鎮民代表候選人住處及工作場所等共3個地點搜索，並通知石及可疑受賄民眾等8人到案說明。

檢方訊問認為，石姓鎮民代表候選人涉嫌違反《罷免法》第99條第1項行求、期約及交付賄賂犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知具保6萬元。

此外，鳳林鎮先前也有一名詹姓鎮民代表候選人，涉嫌以西瓜、現金2000元行賄，經檢方帶回詹、鍾姓椿腳及可疑受賄選民等20人到案，鍾以10萬元交保，詹聲押後法官諭知30萬元交保，全案經檢方偵查終結，昨依違反《選罷法》起訴。

花蓮地檢署表示，距投開票日僅剩1天，檢警調將持續秉持「嚴辦就是最好的反賄選宣導」原則，於選前加強查緝買票賄選，籲請民眾切勿以身試法，如有發現賄選情事，歡迎提出檢舉，因而查獲賄選者可獲得高額檢舉獎金。