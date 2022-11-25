汪小菲與大S（徐熙媛）近日因為生活費問題掀起戰火，一連在微博上更新11篇貼文，更是揚言要親自飛到台灣處理此事。此外，不只母親張蘭多次發聲護兒，S媽也為了女兒頻頻出面，在網路上話題不斷。今(25)日凌晨，汪小菲突開直播，身後還出現女人的身影，他僅開播9分鐘後便火速關閉，引發網友熱議。

汪小菲在微博上多次發文開轟大S一家後，還表示要親自飛來台灣處理。惟目前他人仍在大陸，並且此後一度求和後又刪文，接著暗嗆大S為何不跟公婆住，三度刪文。今日凌晨約1點20分左右，汪小菲突開直播，片中可見他躺在床上，對著鏡頭說話。一開播後便吸引上萬名網友湧入直播間觀看。此外，雖然光線昏暗，但當他將鏡頭轉向後，還是依稀可見身邊有一名女子的身影。只見那名女子在一旁低頭滑手機，還說了：「我在呢我在呢。」引發網友熱議。

上萬名網友湧入汪小菲直播間觀看。(圖／翻攝自微博)

雖然女子在發現汪小菲直播後，便伸手拍了下示意他關掉直播，直播僅維持了短短9分鐘就結束，但仍引來熱議，還有網友對號入座，猜測該女就是此前傳出緋聞的張穎穎，而先前張蘭就表示不會接受張穎穎當媳婦，引起大批網友們熱烈討論，再次引爆論壇。

「汪小菲半夜直播」詞條在熱搜榜上高居第一。不少網友隔空喊話張蘭，留言說：「有個扶不起的阿斗是什麼感覺」、「張蘭好不容易將口碑扭轉過來，汪小菲僅靠9分鐘就讓一切功虧一簣。」更有網友直指要讓張蘭接管汪小菲的社群帳號，以免他再次酒後犯傻，做出不利於自己的舉動。不過也有網友們認為「大S都結婚了，汪小菲抱個女人不為過吧」、「汪小菲就沒資格戀愛嗎。」留言為汪小菲緩頰。