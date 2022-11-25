美國媒體報導，現今世上活著最長壽的狗「吉諾」（Gino）在洛杉磯；從大學時代開始養牠的飼主分享狗的長壽秘訣，也談到「養寵物是一生的承諾」。

國家廣播公司（NBC）今日秀（Today）節目報導，22歲的吉諾經由金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證，是當今世上活著最年長的狗。

報導說，約20年前，飼主沃爾夫（Alex Wolf）還是一名大學生，跟室友一起領養這隻小狗；他當時可能想像不到，這個小東西會陪伴自己度過至今超過一半的人生。

40歲的沃爾夫說，自從領養吉諾以來，幾乎時時刻刻相處在一起，「無論時間有多長，你必須長期投入，那是你身上的責任，但這百分之一千值得」。

吉諾的生日是2000年9月24日，2歲大在科羅拉多州波爾德一處收容中心被沃爾夫收養。沃爾夫當時就讀科羅拉多大學波爾德分校（University of Colorado at Boulder）二年級。

放暑假的時候，沃爾夫帶著吉諾回到南加州的家，四處拜訪家人朋友，很快就融入加州生活。

沃爾夫說：「牠年輕的時候，喜歡在我爸媽曼哈頓海灘（Manhattan Beach）的家後院，跟別的狗一起玩；在威尼斯海灘上不綁繩子散步；我會在海岸公路上開著車、放著音樂，牠會把頭伸出窗外；或是在高爾夫球場奔跑。」

沃爾夫說，健康飲食、來自親朋好友的照顧，都是吉諾長壽的原因，但他強調，最重要的還是「吉諾自己的功勞」。

沃爾夫向「今日秀」說：「牠得到很多的愛，我認為牠是一隻很堅強的狗狗。」

沃爾夫希望吉諾獲得「當今活著最長壽的狗」這個頭銜有助於慈善募款，用來宣傳領養及動物權保護的觀念。他希望吉諾20年來帶給他的快樂，能讓更多人知道，「從你把寵物帶回家的那天開始，就要全心全意照顧牠們一生」。

為了慶祝，他讓吉諾坐在推車內，在家附近兜了一圈，這是吉諾這把年紀最愛的活動。