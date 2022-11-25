歐洲央行(ECB)在10月26日至27日的會議紀錄顯示，政策官員擔心通膨可能會更加地深根，因此需要進一步升息。

歐洲央行在該次會議決定升息75基點，至1.5%，以遏止通膨，使得歐洲央行自七月以來總共加息200基點，成為創紀錄的升息速度。

官員們還將ECB縮減9兆歐元的資產負債表提上議程，要取消長達十多年的政府債券購買。

會議記錄顯示官員發言：「很清楚的是，利率需要進一步提高到一水準，以便讓歐洲央行能夠實現2%的中期(通膨)目標」。

一些政策制定者甚至認為：「在貨幣政策立場達到正常化，並進入到中性區域之後，仍有必要繼續收緊貨幣政策」。

儘管有「少數」政策制定者希望達成較小幅度50基點的決定，但加息75基點的決定獲得大多數人的支持。

儘管歐洲央行堅決承諾將進一步升息，但目前市場預計，歐洲央行將在12月升息50基點，力度會更為溫和。多名政策官員暗示，連續上調75個基點之後，(升息)放慢是合適的。

但是即使歐洲央行放慢了升息速度，市場預計明年的存款利率也會翻一倍至3%，而且通膨率現在高達10.6%，可能要到2025年才會回落至歐洲央行的2%目標水準。