多位藍營市議員及市議員候選人徐美惠等都到場相挺林耕仁，眾人齊喊凍蒜、加油，展現團結氣勢。（王惠慧攝）

選戰最後一天催票，國民黨新竹市長候選人林耕仁25日一早來到新竹都城隍廟參拜祈福，黨籍議員也到場相挺，林耕仁也在都城隍爺面前簽下「反貪查弊切結書」，宣誓當選後，半年內一定會查明市府工程弊端，若自己或家族成員有涉貪或收賄，查明事證經起訴判刑，也將辭職負責。

近日藍營飽受耳語紛擾，但25日一早包括競總榮譽主委林政則、立委鄭正鈐、黨團總召陳治雄、市議員鍾淑英、蕭志潔、羅文熾、陳慶齡、張祖琰、顏政德、段孝芳、黃美慧、吳青山、黃文政、議員候選人徐美惠等都到場相挺林耕仁，眾人齊喊凍蒜、加油，展現團結氣勢。

林耕仁表示，新竹這一場是清廉與貪腐、正直與弊端之間的價值選擇，新竹未來4年的城市發展，不能被貪污的是非給耽誤，市政革新的腳步，更不能被弊端的陰影所拖累。林耕仁也當場簽下「反貪查弊切結書」，宣誓反貪及查弊的兩大目標。

林耕仁承諾，若當選絕對將市府現有工程於最短時間淸查，若有貪汙舞弊絕不寬貸，以昭公信；林耕仁及家族成員，若有涉貪，或藉勢藉端詐領財 物、收受賄賂、徇私枉法，查明事證經起訴、判刑，將辭職負責；未來市府所任命之局處政務官員，若有涉及貪腐、詐領公款、私設小金庫，查明事證經起訴、判刑，願負政治連帶責任。

針對立委柯建銘在臉書向柯文哲、高虹安「道歉」，指新竹是他一生無法割捨的故鄉。對此林耕仁表示，任何事情都要攤在陽光下，走過的任何事情凡走過必留下痕跡，他25年來實在清白。

但相對的，林耕仁指出，某位候選人疑似浮報加班費充做私人小金庫等爭議及涉貪的事證，令人難以接受；另位候選人執政期間，不論是棒球場、將軍村、關埔 國小等等諸多公共工程弊端叢生，引發新竹市民不滿與不信任，唯有自己禁得起考驗。

九合一選舉新竹市國民黨林耕仁都城隍廟反貪查弊切結書