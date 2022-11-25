2022「數位奇點獎」24日頒獎，信義房屋「信任幸福廣告」繼去年囊括三座獎項，成為房仲業最大贏家，今年該系列廣告再獲得三座大獎，再度成為房仲業唯一。系列廣告數度拿下國內外廣告大獎，顯示「信任」主題不僅打中觀眾的心，更彰顯信義房屋成立逾40年來的核心經營理念，並傳遞溫暖正向能量給社會大眾。

DMA台灣數位媒體應用暨行銷協會2017年起舉辦「數位奇點獎」，致力推動台灣數位行銷產業發展，2019年起更將獎項細部劃分為九大類別。信義房屋繼去年以「DiNDON智能賞屋」獲得最佳AI應用獎銀獎，也以「信任幸福廣告」首部曲，獲得最佳影片創意獎銀獎、最佳內容娛樂獎銀獎，共三項獎座。

今年，信義房屋是房仲業唯一入圍數位奇點獎，最後也以「信任幸福廣告」系列影片、「信任幸福」二部曲分別拿下最佳影片創意獎的金獎、銀獎，「信任幸福廣告」系列影片還獲得最佳內容娛樂獎銅獎的肯定。

「信任幸福」首部曲2020年推出，以賺人熱淚的故事情節，獲多項國際廣告大獎，二部曲則大膽挑戰「生」或「不生」的社會寫實議題，並從中體悟只有夫妻間彼此信任，才是幸福真諦，戳中許多觀眾心聲，因此，繼日前拿到時報廣告獎多項大獎，此次又再次獲頒「數位奇點獎」肯定。

信義房屋成立以來，即以「信任」為經營的核心理念，也針對客戶需求不斷創新。除了「信任幸福」廣告再獲肯定，今年信義房屋也陸續推出兩部廣告，凸顯近年致力於發展PropTech房產科技的成果，在數位科技日新月異的時代，希望透過「DiNDON智能賞屋」、「AI大數據智能配案」等數位工具，以及本身既有的全台直營優勢、照顧各利害關係人的永續經營理念，精準協助買賣雙方圓滿家業夢想。