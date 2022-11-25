教育部第9屆全國藝術教育貢獻獎日前出爐，秀峰高中、南山高中、深坑國中、濂洞國小、牡丹國小榮獲績優學校獎，汐止城市愛樂協進會獲頒績優團體獎，大豐國小林曉筠教師榮獲教學傑出獎，鶯歌工商主任蕭正一榮獲活動奉獻獎，新北市教育局表示，新北共囊括8獎項，已蟬聯4年為全國獲獎最多的縣市。

績優學校獎獲獎學校中，濂洞國小位處台灣東北角礦山遺址區，結合國家級地質景觀、社區藝文場館和國際藝術團隊，建構「礦山生活美學」藝術教育，帶領學生走讀、探索、實作，規畫水湳洞之美、黃金山水、食在有藝思等系列課程，培養學生生活美感。

牡丹國小是一所「山中維也納」學校，秉持學音樂的孩子不會變壞的理念，讓全校每位孩子自小一開始學習提琴，多次參加市內音樂比賽榮獲佳績，並受邀對外表演近200場，其中多場為公益場，為癌症病童募款，讓音樂涵養孩子豐實的生命。

深坑國中在校訂課程中融入美感素養，例如簪纓走讀，帶領學生踏查深坑老街文史、廟宇文化、體驗在地藍染、並結合農會資源，聘請茶藝老師教授茶道課程；並積極活化校園藝術空間，將舊穿堂改建成多功能展演場地，榮獲德國IF設計獎肯定，提供師生美感與功能兼具的展演場地。

秀峰高中校園內有喜鵲築巢，該校褚天安老師規畫喜鵲特色課程，帶領學生走出教室進行素描、拍照，訓練專注力及觀察力；學校也將原本昏暗通學巷道，打造為具藝術氣息的「喜鵲巷」，發展系列喜鵲文創品，更辦理師生藝術季活動，培養永續生活美學素養。

南山高中運用跨領域課程進行創新藝術教學，如「藝起玩動畫課程」結合物理、美術、資訊、國文協同教學，以物理運動現象製作動畫作品，更積極推動校園多元藝術活動，如定期舉辦南山小舞台，讓學生秀才藝、展才華。

績優團體獎得主新北市汐止城市愛樂協進會積極培育藝術人才，如免費辦理暑期音樂夏令營，並結合汐止區學校樂團合作仲夏夜音樂會。以藝術傳遞溫暖，透過演奏台灣民謠關懷獨居長者；長期以音樂推展城市外交，曾獲邀前往汶萊演出，在當地引起極大迴響。

教學傑出獎獲獎者大豐國小老師林曉筠投入音樂教學16年，帶領樂團屢獲全國音樂比賽特優，並辦理多場音樂會積極推廣原住民、客家音樂。此外林老師與日本北海道管弦樂團策劃國際親善演奏會，以音樂進行國際交流。

活動貢獻獎獲獎者鶯歌工商主任蕭正一創設「忘年之膠彩畫會」，無私教導校友及社會愛好丹青人士，傳承精湛技藝，並投入學校及社區之公共藝術設計，構築藝術學習空間，打造藝術繪畫學習成果展示之展覽場所。

教育局長張明文表示，新北市致力培養孩子美感素養，多年來辦理藝術深耕課程、假日藝術學校、週末藝術秀、藝術滿城香等活動，並結合學校及民間資源培育藝術種子；期待藝術教育貢獻獎的表揚，鼓勵更多人才及學校、團體投入藝術教育，逐步推動新北成為美學城市。