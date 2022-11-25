香港政務司長陳國基今表示，港協暨奧委會發出的國歌國旗指引，有助避免國際賽事錯播國歌，維護國歌的尊嚴，絕對不是要懲罰運動員。他又表示，當局暫時不認為賽事播放國歌接連出錯的事件，是刻意或有政治動機。
陳國基接受鳳凰台專訪時表示，會與創新科技及工業局長孫東跟進搜索引擎搜尋結果出現錯誤國歌資訊的情況，但他強調，賽事主辦方不應臨時在網路上下載歌曲，亞洲欖球總會已表示會成立中央儲存庫儲存國歌，不再需要網路下載。
香港政務司長陳國基今表示，港協暨奧委會發出的國歌國旗指引，有助避免國際賽事錯播國歌，維護國歌的尊嚴，絕對不是要懲罰運動員。他又表示，當局暫時不認為賽事播放國歌接連出錯的事件，是刻意或有政治動機。
陳國基接受鳳凰台專訪時表示，會與創新科技及工業局長孫東跟進搜索引擎搜尋結果出現錯誤國歌資訊的情況，但他強調，賽事主辦方不應臨時在網路上下載歌曲，亞洲欖球總會已表示會成立中央儲存庫儲存國歌，不再需要網路下載。
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