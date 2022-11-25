陳時中選前之夜，北市警公布交管措施。（本報資料照片）

民進黨台北市長參選人陳時中，25日晚6時將在北平東路舉辦「為台北挺身而出」選前之夜晚會，包括總統蔡英文、前副總統陳健仁都將出席，中正一警方也公布相關交管措施，呼籲用路人經過時注意。

主要交管措施包括：

一、北平東路（林森北路【不含】至杭州北路【不含】間）及杭州北路（北平東路【不含】至忠孝東路1段【不含】間）。

二、11月24日晚間10時起，將搭設舞台等硬體設備，考量交通安全秩序維護，將管制車輛通行，並預留1線車道僅供住戶及商家行號進出使用。

三、中正第一分局為維護活動交通秩序與安全，將將視現場集會、交通狀況及人數擴大交通管制範圍；駕駛人行經前揭管制路段時請配合減速慢行，並應遵守員警與義交人員之指揮疏導。

警方呼籲，有關活動交通管制措施，將隨時提供警廣等電台插播路況報導，請駕駛人隨時收聽路況報導，提前改道行駛，避開管制路段及注意行車安全，勿任意違規停車，以免增加管制區域周邊道路車流延滯。