國民黨新北市長候選人侯友宜（中）25日前往永和六合市場拜票 ，受到攤商們熱烈歡迎，送上蘿蔔，預祝他高票當選。（趙雙傑攝）

國民黨新北市長候選人侯友宜（中）25日前往永和六合市場拜票 ，受到攤商們熱烈歡迎。（趙雙傑攝）

選舉倒數最後一天，新北市長藍綠選將今晚都將在板橋新板特區舉行選前造勢活動，互相拚場。新北市長侯友宜選前之夜在板橋第一運動場前廣場舉行，這次活動沒有所謂「大咖」，主角大咖是「新北市民」，政治人物只有侯友宜會與國民黨提名新北市議員候選人向新北市民報告，也會有素人會以自身的經驗，述說新北的改變。

侯選辦執行長張其強表示，這次選前之夜，就是要讓每一位到場的民眾都能參與，新北市民都是他們的嘉賓，都是我們的大咖，歡迎所有市民今晚6時一起來逗熱鬧，每一位民眾都能參與，用健康，快樂的心情，迎接明天出門投票。

侯選辦指出，今晚節目有新北在地學生團體，會是一場不一樣的選前之夜，用一種同樂會，同學會的心情，大家同在一起，因為未來的新北，就是要靠每一位市民，大家努力，會「以民為天」，一起讓新北的明天更好，最後有歌手楊培安壓軸演唱，全場合唱、合跳友宜舞。