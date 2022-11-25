現代人食物充足，過胖成為普遍困擾，減重成為全民運動，其中增加進食的飽足感、進而減少進食量是關鍵，營養師分享4招避免過量進食的方法，例如，用叉子吃飯者，通常進食速度較慢，可因此減少食物攝取量，是控制體重的妙招。

減重瘦身者常聽到「7分靠飲食、3分靠運動」，如何減少進食量是減重能否成功的關鍵。營養師李芷薇在其臉書粉專分享避免過量進食的4種方法，包括用叉子吃飯、播放慢節奏的音樂、增加咀嚼次數、避免滑手機與看電視。

首先，可從更換餐具來幫助減少食物攝取量。她表示，比起使用湯匙，使用叉子吃飯者，通常進食速度較慢、食物攝取量較少，另也因使用叉子吃飯會減少攝取來自飯菜的湯汁，可降低由湯汁所攝取到的油與鹽，因此想要有效控制進食量者，可改用叉子吃飯。

其次，吃飯時播放慢節奏的音樂，可減緩進食速度。第三則為增加咀嚼次數也可減少進食量。她表示，若增加吞嚥食物前的咀嚼次數，則可以減緩進食速度、降低人們的食物攝取量，而具有協助體重控制的潛力。

營養師廖容綺也曾表示，人體透過咀嚼才能產生飽足感，因咀嚼可以刺激大腦的飽食中樞，飽食中樞發出訊號，讓人感到滿足感，能避免吃進過量食物，她建議民眾一口飯要咬20下。

最後則是要避免滑手機或看電視等容易讓人分心的行為。她表示，專心吃飯才能讓大腦覺得有飽足感，若吃飯時注意力不集中，人較難感受到飽足感，而易過量進食。