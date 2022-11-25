蔣萬安今天車掃前受訪。（楊亞璇攝）

立法院民進黨團總召柯建銘今天直指國民黨台北市長候選人蔣萬安站在曾祖父滿手沾滿政治受難者的血跡上，理直氣壯操作仇恨、攻擊民進黨台北市長候選人陳時中。蔣萬安今天上午表示，民進黨每一次都拿歷史來攻擊政敵，民進黨才是真正操作仇恨的人。

柯建銘批評，蔣萬安站在曾祖父滿手沾滿政治受難者的血跡上，理直氣壯操作仇恨、陳時中；相較國民黨副主席連勝文當年被圍攻，一定覺得差別待遇太大、太嘔了，「難道外型好看、年輕討喜就擁有逆向價值，重回戒嚴白色恐怖時代？」

蔣萬安今天車掃前受訪表示，台灣的民主不斷的往前進步，台灣人民也不斷的向前邁進，我相信具有高度智慧的市民朋友會用選票來否定黑箱，迎接一個正向陽光的新未來。

蔣萬安指出，柯建銘所講的，對於歷史當然可以檢討、反省，但是民進黨卻每一次拿都歷史來攻擊政敵，這一次民進黨甚至忘了，民進黨才是真正操作仇恨的人。

蔣萬安說，民進黨在整個過程當中，針對不同意見的人，透過網軍側翼去圍剿、圍攻，阻擋民間採購疫苗，也是民進黨，黑箱審查高端也是民進黨，人民會用選票做出最民智的選擇。

另外，柯建銘昨提到，他碰過最多掮客，要國民黨別老是打這題目，「選舉和做人一樣，永遠邪不勝正，蔣萬安不道德的操作覺得心安嗎？」

對此，蔣萬安指出，柯建銘說邪不勝正，相信具有高度智慧的市民朋友會用選票告訴民進黨、告訴柯建銘，誰才是正義、誰是邪惡。

蔣萬安表示，人民在防疫過程給了民進黨多大的信任，人民給民進黨多高的預算，但是民進黨所回報給人民的卻是黑箱、傲慢，一再又一再欺騙、說謊。

蔣萬安說，什麼是道德，他所相信的政治道德是永遠要以人民的利益為最優先考量，絕對不能輕忽人民的力量，不知道柯建銘的道德跟他的道德一不一樣，但是道德絕對不是無端指控工商團體、宗教團體是疫苗掮客