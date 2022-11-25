在加密貨幣市場因FTX破產事件而搖搖欲墜之際，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）周四宣布將斥資10億美元設立產業復甦計畫（industry recovery initiative,IRI），投資數位資產領域的公司。

曾經貴為全球第二大加密貨幣交易所的FTX垮台，令人擔憂該產業能否繼續吸引創投公司和私募股權巨頭注資。

全球最大加密貨幣交易所幣安周四表示，如有必要，近期內可能將投資金額提高到20億美元。幣安在聲明中表示，我們預期這項計畫將持續約6個月，而在投資結構方面也將講求靈活性，代幣（token）、法定貨幣、股權、可轉股證券、債務、信貸額度等都可能納入。

幣安執行長趙長鵬上周在阿布達比的一場會議上表示，業內對幣安擬推出的產業復甦基金很感興趣。在同業FTX倒閉後，該基金的設立宗旨是為了協助幣圈應對流動性緊縮的風險。

趙長鵬表示，這樣的基金將有助於緩解FTX引發的骨牌效應，但當時他並未透露該基金的確切金額。