美利達(9914)今(2022)年在電動自行車與中國大陸內銷出貨量將持續成長，本業營運將恢復成長態勢，不過，受轉投資收益大幅減少影響，整體獲利呈現微幅衰退。

根據研調機構marketsandmarkets指出，全球電動自行車市場規模將由2022年273億美元增加至2028年485億美元，年複合成長率8.6%，美利達為國內電動自行車領導廠商，成長幅度可望優於產業平均值。

2023年雖然全球通膨壓力增加，將影響終端市場消費力道，不過，觀察美利達主要代工客戶為全球高階電動自行車品牌，消費客群屬於高所得者，加上電動自行車成長態勢成型，法人預期，美利達2023年電動自行車出貨量將持續成長。

展望2023年，美利達電動自行車成長動能足，有利電動自行車出貨持續成長，業外獲利方面在轉投資收益增加，不過，在匯兌收益交互抵銷下，整體獲利將呈現小幅成長的局面。