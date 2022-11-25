宜蘭縣台7線97K、大同鄉松羅路段，今（25日）上午4時發生上邊坡坍方，造成雙方阻斷，公路總局第四區養護工程處獨立山工務段派搶修人員、機具搶修中，原預計中午12時搶通，但坍方處持續擴災，延至下午5時搶通，待現場邊坡穩定並勘查無落石狀況，再開放通行。

台7線97K、大同鄉松羅路段，今發生上邊坡坍方，造成雙方道路阻斷，原預計中午12時搶通，因持續坍方擴災，土量超過1萬立方公尺，工務段搶修機具於災點兩端同時搶修中，但現場坡面不穩定仍有零星落石，遂影響搶修進度，預計延至下午5時搶通，待狀況穩定再開放通行。

公路總局現場指揮人員及交通維持設施，請用路人提早改道通行；西向往四季、南山，台7線100.2K至泰雅大橋至台7丙線10.4K至牛鬥橋接回台7線94.2K；東向往宜蘭，台7線94.2K至牛鬥橋至台7丙線10.4K至泰雅大橋接回台7線100.2K。

公路總局呼籲，近期受東北季風降雨影響，行駛山區道路請事先作好行程規畫，有豪大雨警訊避免進入山區公路，並多利用公路總局省道即時路況系統http：／／168.thb.gov.tw ，隨時注意收聽廣播訊息。