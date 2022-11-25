默克攜手群創，結合雙方對液晶材料以及顯示器製程的專業，推出薄玻璃液晶智慧窗解決方案，近期已陸續應用到不同場域，並於默克桃園廠落成全台最大面積的液晶智慧窗「永續光廊」。

台灣默克集團董事長李俊隆表示，默克持續探索超越顯示器應用的更多可能。默克很開心能與群創聯手，結合台灣顯示器產業長期累積的深厚底蘊與科技，開發出更輕薄、更節能的液晶智慧窗解決方案，而今日永續光廊的啟用，更代表了這個創新技術的實現，我們期待未來能在更多地方看到液晶智慧窗的應用，讓我們生活的場域變得更智慧、更永續。

群創智能液晶玻璃事業處總處長許志忠也表示，顯示面板應用已趨向多元化發展，群創深耕顯示面板領域，持續研發新領域產品應用，以差異化策略創新契機，持續朝向產業跨域整合，擴大串聯場域生態圈。液晶智慧窗解決方案除取得市場競爭優勢外，更因液晶智慧窗具備高通透、節能減碳等永續價值特性，群創與默克共同為地球環保盡心力，攜手朝向ESG永續發展邁進。

本次在默克桃園廠落成的「永續光廊」，面積達69平方公尺，為目前全台最大面積的液晶智慧窗，有別於其他場所的窗戶設置，永續光廊為第一個應用於天窗的計劃。因此本次永續光廊的啟用，不只象徵默克與群創共同克服了大面積與屋頂建置技術上的困難，也展示了液晶智慧窗的高耐候性與信賴性。因應場域特性，本次選用licrivision 智慧染料液晶，每一平方公尺僅需1瓦的電力，即可調節光線與熱能進入室內的程度，讓使用者在享受戶外美景的同時，也可調整到最舒適的明亮度與溫度，在美觀性與遮陽功能之間提供完美的平衡，亦可減少室內照明與空調的耗能。 液晶智慧窗更可搭配智慧感測器與物聯網，成為打造智慧場域的最佳利器。例如透過液晶智慧窗的獨立操控，大樓能蛻變為大型裝置藝術，演示光影效果，打造城市燈廊，增加建築物價值以及地標效應。在智慧家居應用上，甚至能結合娛樂、環境監測、安全監控、個人化情境設置等各種應用需求，依照使用者習慣打造專屬生活環境，從甦醒時分到睡前的逐步調光功能、到工作模式與派對模式的切換，實現客製化的智慧生活。