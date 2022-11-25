新竹一名人妻小芳（化名）去年發現丈夫手機內存有一張某報紙照片，照片是一人拿棍棒打另一人臀部，但頭像被後製換成丈夫與「另一名女子」的臉，小芳再翻找手機訊息，果然發現丈夫傳「你就是我的飛機杯」、「想不想被督醒」等內容，她崩潰提告求償100萬，法官最後審酌雙方財力，判處25萬。

判決書指出，小芳與丈夫108年結婚育有一女，去年她在對方手機發現一張報紙照片，是某人手持棍棒毆打另一人臀部圖片，且頭像是丈夫與另名女子，丈夫還在通訊軟體上與對方互傳嫌鹹濕訊息，她提告求償100萬；小三辯稱與男子外出都是聊天，無發生關係，丈夫則說小芳平時很強勢，不讓他外出，只能利用晚上下班後半夜與朋友外出，稱2人只是瞎聊抒發壓力而已。

法官審酌2人對話，小三說「你是不是只是喜歡跟我愛愛，還有我的奶」、「等到你雞雞癢我一定拒絕你」、「戳你的飛機杯」，丈夫回應「我會硬上你、頂爆你、戳爆你」、「你就是我的飛機杯、我是你的小怪獸」、「想不想被督醒」等內容，法官判斷以提及性行為時間及感受等細節，顯非單純抒發壓力或玩笑話而已。

法官認定2人已有發生性行為，審酌丈夫大學肄業，擔任停車場管理工作，月薪30,000元，而小三高中肄業，於藥廠任職，月薪25,000元，判2人須賠償小芳25萬，可上訴。