再過5天即將進入12月，而小孟老師在臉書上點名5星座，獅子座、雙魚座、牡羊座、摩羯座、射手座財運超級旺，在事業上不但可以得到上司的青睞，工作效率也非常好，因此可獲得不少的績效獎金，另外在投資方面將可得到很好的收穫，要好好把握機會。

▍第五名：獅子座

12月的獅子座，野心特別明顯，不僅樂於挑戰，也喜歡追求事業上的特定目標，而積極的表現自己，擅長與上司、主管還有客戶溝通，優秀的協調能力有機會展現出來，讓事業工作各方面都進展得宜，而且除了工作表現佳，頭腦也很靈活，展現並運用商業知識，得到大家的認可及賞識，連績效獎金一樣少不了。

▍第四名：雙魚座

12月的雙魚座受到木星的影響，表現上比較正直同時也更加聰穎，有機會得到不少人的幫助，原本經濟受到阻礙的，這時貴人會出手相助，提供經濟上的支援，出門在外的朋友，也有機會受到家人的贊助，多半能夠衣食無缺，生活上相較於之前富裕，若有財務投資的，除了本身能夠發揮更好的理財能力之外，還能有人提點可及早避風避險，減少損失，增加獲利也是有機會的，只要別過於貪婪，投資大多能夠有所收益。

▍第三名：牡羊座

12月份木星進入牡羊座，其實不只在合夥方面都容易得利，還有機會因為伴侶關係而獲得財富，這個月的錢財多半與人有關，夫妻、男女朋友，家人、親戚、朋友、公司同事，或是生意投資有往來的夥伴，他們或多或少能夠給予財務上的協助，都能夠讓牡羊座得到不少利益，不過就因為如此，這個月要更加懂得與人為善，說話要有節制，能同時幫助到他們。

▍第二名：摩羯座

12月的摩羯座，受到太陽與冥王星籠罩，而且大多都順行了，因此財運大幅度的增加不少，求職者將會比較順利找到喜歡的工作，在職者有機會得到上司主管的認同，有更多升遷加薪的可能性，本身在事業上的慾望也更強烈，如果是在異鄉表現也會更加亮眼，智慧與口才的表現，使得事業成長更加快速，業績跟績效將明顯上升。

▍第一名：射手座

射手座12月同時受到水星、太陽及金星相位的影響，靠著天賦異稟的頭腦，賺到不少錢，他們靈活的頭腦，隨時隨地都在思考如何賺更多的錢，善於觀察身邊事物及社會時事動向，精曉事務，若能多加運用展現好口才，跟管理財務的能力，很有機會在這個月大賺一筆財富。