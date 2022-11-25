周四美股因感恩節休市一天，日韓股震盪，九合一大選倒數計時，新台幣匯價持續升值，台股今(25)日下跌逾20點開出、報在14764.94點，電子權值股普遍休息，航運、生醫等族群點火，隨後加權指數在台積電(2330)的翻紅小漲下，上漲逾40點，盤中最高達14835點，漲幅優於亞股。目前盤面仍快速輪動，接下來可留意選後行情是否有新題材帶動。

電子權值股今無突出表現，台積電(2330)股價小跌開出，守穩5日線之上，早盤後一度翻紅，持續靠攏500元大關，也帶動大盤指數一波拉升，漲幅優於亞股。聯電(2303)開低震盪，小跌0.65%；聯發科(2454)於平盤附近震盪，股價最高達736元；股王大立光(3008)跌逾1%；鴻海(2317)開低後力守平盤，啟動百元關保衛戰。

航運股多頭揚帆，貨櫃三雄昨獲外資買超，陽明(2609)、萬海(2615)今持穩走高，長榮(2603)早盤黑翻紅，股價一路墊高，稍早上漲2%。散裝航運四維航(5608)勁揚5.6%，中櫃(2613)、裕民(2606)、新興(2605)、慧洋-KY(2637)跟漲。

生技族群出現點火行情，大學光(3218)開高走高，一度大漲逾7%，大江(8436)漲至6.6%、美時(1795)漲約3%、逸達(6576)漲逾2%，合一(4743)則衝高回落守盤上。

至於金融股今見到支撐，開發金(2883)盤中上漲0.78%，統一證(2855)、國泰金(2882)、王道銀行(2897)、群益證(6005)等小漲。

分析師表示，台股當前仍處在熊市架構，現階段皆屬無基之彈，基本面來看，電子業仍在持續庫存調整，產能部分也面臨去中國化，供需的整理可能需要花費幾年的時間調整，目前庫存調整結束預期漸往2023下半年走，談2023年獲利成長都還太早，若仍有公司樂觀看明年，還是需要謹慎判斷，現階段盤面表現容易面臨多空雙巴，盤面持續快速輪動的狀況下，接下來宜留意選後行情是否有新題材帶動。