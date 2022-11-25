【產業轉型 精準留才－加值求才競爭⼒】論壇，11月23日下午於⾏政院南部服務中⼼登場，由行政院南部聯合服務中心、高雄市政府、台南市政府擔任指導單位，南部科學園區管理局、中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、高雄市工業會、遠見雜誌及中華人事主管協會共同協辦，與會的重量貴賓及主講嘉賓，包括行政院南部聯合服務中心副執行長陳文亮、高雄市副市長羅達生、台南市副市長戴謙、中華民國全國商業總會秘書長劉守仁、南部科學園區管理局局長蘇振綱、立法委員趙天麟、高雄市工業會總幹事李威穎、高雄市綠色協會理事長曾梓峰、華泰電子副總經理賴貞伶等產官學各界專家與會出席，深入探討南部產業願景與勞動力趨勢，以及缺工時代的人才招募策略，活動現場吸引120家企業人資到場參與交流，氣氛熱烈。

大南方串聯 產業轉型帶動人才需求 高雄工作機會數激增33%

看準產業人才需求，1111人力銀行於10月起舉辦一系列的產業論壇，首場論壇聚焦【缺工海嘯－科技人才荒】為產業攬才提供解方，第二場【產業轉型 精準留才－加值求才競爭⼒】鎖定正值產業轉型的南部產業，在吸引投資、進用人才上又面臨哪些瓶頸，過去青年勞動人口外移的隱憂是否有機會翻轉？

1111科技人才發展中心董事長王孝慈表示，南部就業市場正值轉型成長期，因應產業所需人才，1111不惜耗費巨資打造最先進的就業媒合系統，同時也配合僑委會引進僑外生，而特別建置網站提供多國語言，協助應屆畢業生求職，到各個學校進行職涯講座，教導學生如何撰寫履歷，及求職防詐騙，更將我們耗資千萬的九大就業測評全部免費提供給各學校學生做職能適性測驗，希望能夠所學所用。此外，根據各產業對人才的需求，我們也協助企業將高工、科大、頂大、研究生的金字塔形學歷結構分佈，進行相關系所跨域培育人才。助攻台灣的人才質量繼續保持增長態勢。

由行政院國發會擘劃的「大南方、大發展──南台灣發展計畫」串聯台南、高雄、屏東等南部重鎮，打造智慧平原，期盼透過產業聚落，帶動交通、農業與觀光的發展，同時打造半導體S廊道，政府單位全力作多，推動南北均衡的願景，於此同時準備迎來產業轉型的大南方要如何吸納人才呢？

高雄市副市長羅達生致詞指出，產業轉型是近兩年多來陳其邁市長最重要的政見，我們著重在地基礎工業發展並試著結合科技業來創造出轉型契機及環境，有深厚的材料工業基礎再搭配半導體元素，可衍生出更多科技需求，例如無人車、穿戴裝置等,以布局未來的生態系。

台南市副市長戴謙出席1111人力銀行主辦台灣產業黃金十年系列論壇時表示，我在高雄出生台南長大，一向是南方主義者，很欣慰日前央研究院進入沙崙園區建構量子大樓，中研院南園量子大樓上樑，可見台灣的金磚在南台灣，南台灣有廣大的土地，現在資源越來越豐富，希望北漂的人才回流，中央政府有大南方政策，希望台商回流，將來嘉義、屏東都有科學園區，大家要對大南方政策有信心。

行政院南部聯合服務中心副執行長陳文亮表示，留才是當前南台灣產業發展最重要的事，目前行政院南部聯合服務中心除了致力台灣人才的培育，近年更關注僑外生在台就學、輔導就業以及申請居留，希望能留住更多人才，為南台灣的產業奠定發展利基。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，近年在產業大力轉型的帶動之下，南部地區工作機會數的成長趨勢也超越北部地區，根據1111人力銀行的資料庫顯示，從2021年到2022年間，工作機會數的成長幅度，台北市成長12.8%、新北市成長16.0%，而台南市成長32.7%、高雄市成長32.8%，都超過了3成，在大南方的政策加持下，成長曲線超車雙北，其中成長幅度居冠的高雄，工作機會數達到3萬3千筆。

串聯多縣市 S廊道創造就業機會 移居聚焦物價房價兩優勢

黃若薇分析，南部地區的工作機會數快速崛起，一大關鍵在於串連台南、高雄、屏東的南台灣發展計畫，這條由台南開始一路延伸的科技園區，從台南的新市、善化、安定一直到高雄的路竹、岡山、永安，不但有半導體、光電、精密機械還有生技醫療器材專區，為南台灣創造大量就業機會。

除了工作機會數的增加移居創造誘因，對上班族來說，南部地區還有兩大優點撐住移居優勢，就是物價以及房價。在北部地區生活支出偏高，根據主計總處的統計資料顯示，各縣市家庭收支中，平均每戶全年的經常性支出，支出較高的縣市幾乎都集中在北部，依序為新竹縣140.8萬、台北市136.7萬、新竹市130.5萬、桃園市112萬，反觀幾個位於南部的縣市，在每戶全年經常性支出上則有明顯的差距，高雄市100萬、嘉義市96萬、台南市90.5萬、屏東81.7萬，家戶的平均支出花費明顯較北部地區更平易近人。

不只擁有物價低的優勢，再進一步觀察南部地區的房價所得比，根據內政部最新公布的統計數字，今年第一季全台平均房價所得比為9.58，幾個南部縣市的房價所得比，台南9.2、高雄8.89、屏東6.5，都低於全台平均，購屋負擔相對友善，都推升上班族移居南部的意願。