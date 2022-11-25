國民黨新人白喬茵直到今（25）日才喊搶救，她說，「如果每個對手都啟動搶救，會不會不哭不喊的我，最後就是被犧牲的那一個？」（柯宗緯翻攝）

高市議員左楠選區20人搶9席，競爭相當激烈，不少候選人老早打出告急牌。國民黨新人白喬茵直到今（25）日才喊搶救，她說，「如果每個對手都啟動搶救，會不會不哭不喊的我，最後就是被犧牲的那一個？」她也找來前高雄市長韓國瑜拍片力挺。

韓國瑜在影片中爆料，今年2月白喬茵曾到雲林找他說要參選高市議員，為地方鄉親做更多服務，不過當時韓國瑜勸她不要隨便參加選舉，畢竟選舉非常複雜，選舉過程容易受到傷害，甚至造謠抹黑。

韓國瑜表示，白喬茵不畏任何困難，毅然決然投入選舉，沒有任何資源，沒人脈、沒錢脈，「唯一有的就像韓國瑜一樣，有一顆服務的心，無謂的勇氣，兩袖清風、一身是膽」。

韓國瑜提到，將來白喬茵一定會遇到非常多困難跟挑戰，但一路走來，看到她成長、茁壯，愈來愈像稱職民意代表。而在他眼裡，白喬茵更像一顆鑽石，相信到哪裡都能閃耀、發光發亮。

然而，韓國瑜也替白喬茵憂心說，很多人認為白喬茵選票很多，說她會高票當選，然後開始分票，但其實白喬茵沒有任何派系、資源，選情非常危險，他拜託左營、楠梓鄉親給年輕人機會，務必集中選票，搶救優質候選人、登記第3號白喬茵。

白喬茵坦言，選前倒數，看到滿街的搶救布條，自己早已無感，甚至有點反感，如果自己平時夠努力，為什麼需要別人救？「但選區裡，連我一向敬重且基礎厚實的前輩們都在喊搶救，我知道，這場選戰空前激烈！」

白喬茵強調，自己第一次參選，沒有樁腳組織、沒有龐大資源，辦公室就3個員工陪她從頭走到尾，也不知道這種新戰法能不能被接受，只能憑著每次掃街時，民眾對自己的反應和熱度來猜測她有沒有勝算。

「喬茵不能落選，我需要大家一起救！」白喬茵疾呼，善良的老百姓，值得心存善念的政治人物為你們服務；善良的城市，值得被真心對待。明天無論風雨，請走進投票所，堅定支持3號白喬茵。