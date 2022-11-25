無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦透過臉書，向各陣營候選人溫情喊話，他提到，選舉已經走到尾聲，但和解卻可以提早開始，盼大家能夠握個手互相祝福。對此，國民黨候選人謝福弘說，鍾東錦從以前暴力犯罪、前科累累，還有砂石爭議，現在看可能選不上就對外說選舉要和解，鍾的砂石業侵害苗栗鄉親權益，盼鍾先面對司法調查再談和解。

謝福弘表示，鍾東錦不但從以前暴力犯罪，前科累累之外，後來經營砂石違法營業，又當白手套收錢護航掩埋場被檢察官偵辦，結果現在看可能選不上就對外說選舉要和解。而且鍾東錦和名為貓哥的砂石業者，甚至還資助過綠營候選人徐定禎選舉，鍾東錦現在居然還敢假冒國民黨，其實相信選民都會看清楚，鍾東錦根本是盜版的黑心商品。而且鍾的砂石產業還有這麼多侵害苗栗民眾權益的違法行為，無論苗栗民眾能不能原諒，都請先面對司法調查。

另外，對於今年選戰砂石爭議不斷，謝福弘說，最近大家看到貓哥不斷發公開信揭發，包括鍾東錦在內的砂石業者都資助過徐定禎，兩個人根本是同一掛的，近期民眾都告訴他憂心苗栗會被砂石黑金勢力當家，他為人清清白白、沒有砂石勢力，也沒有派系掛勾寄予厚望，他籲請鄉親一定站出來對抗砂石黑金勢力。