報名秒殺的寶寶爬行大賽，12月17日將在麗寶OUTLET登場。（麗寶樂園渡假區提供）

睽違3年每次舉辦名額都秒殺的超萌寶寶活動，將在麗寶OUTLET再度登場！麗寶OUTLET MALL在12／17日舉辦寶寶爬行比賽、寶寶搬搬樂大賽等活動；搭配12月起館內十多家婦嬰、童裝品牌祭出最低3折優惠。麗寶樂園強調，想搶便宜的爸媽千萬不能再錯過。

麗寶樂園渡假區指出，「萌寶貝爬爬樂」、「萌寶貝搬搬樂」12／17日在麗寶OUTLET的C區室內廊道舉辦，參賽的萌寶要在限時60秒內抵達終點，第一名將可獲得Tsum Tsum抱枕毯、美語體驗包等價值超過2000元的嬰幼兒好禮；參賽者除有精美參加禮，現場再加碼抽出50名送出天空之夢摩天輪優惠券等。

天氣轉冷準備替寶貝們添購新衣，或想提前準備孩童年節衣物的爸媽，麗寶OUTELT多家婦嬰品牌12月份推出優惠，包括Kinloch Anderson Baby女童上衣490元(原價1190元) ，Nipper歲末出清特賣，多功能雙向推車3.5折，JJ SHOP兒童書包、帽子、雨衣、雨傘5折起，PUMA KIDS任選3件8折，Rookie兒童服飾3件5折。

麗寶樂園渡假區說，玩具類有Funbox Toys最低3折起，GMP BABY推出積木組特價799元 (原價1230元)、折疊滑步車新品限定價3680 元(原價5700元)，金石堂童書7.2折優惠；小朋友最喜愛的湯姆熊12／11在麗寶OUTLET的C區中央廣場，舉辦親子互動兒童劇場，帶來唱跳互動與有獎徵答。

麗寶樂園渡假區強調，即日起至12／2日於麗寶OUTLET累計當日消費滿8000元，即可兌換漂遊者森林音樂祭雙日門票乙張，在萬坪落羽松大草原搭配120公尺高天空之夢摩天輪美景，欣賞25組樂團在巨型雙舞台輪番演出；演唱陣容包括楊乃文、陳建年、告五人、Tizzy Bac、TRASH、血肉果汁機等，帶來一場最愜意的山林音樂祭。