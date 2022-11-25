選戰倒數不到24小時，國民黨台北市長候選人蔣萬安今晚「選前之夜」造勢選定台泥停車場空地舉辦，國民黨發動甲級動員，預計號召超過4萬人，喊出要比無黨籍候選人黃珊珊的造勢人潮多4倍。蔣萬安今天表示，今晚來參加選前之夜，一起見證嶄新的台北，而黃珊珊與民進黨籍候選人陳時中的政見他都會參考，不分黨派、不分彼此。

蔣萬安今天到12區進行最後車掃，面對明天就要投票，談到想對市民說的話，蔣萬安說，選舉到了最後階段，再次跟所有市民保證，他未來一定是有執行力，有包容力的市長，包括黃珊珊在選舉過程提出好的政見，未來他會做，也會做好，台北市長柯文哲任內推出好的政策，未來北市府也一定會延續，不分黨派、不分彼此。

蔣萬安說，陳時中提出好的政見，未來也會納入參考、採納，明天就是投票日，再次呼籲所有市民朋友，踴躍出來投票，幫他拉票、催票，他和團隊從早拚到晚，希望所有市民可以當他的後盾，他和太太石舫亘，團隊每個成員會拚搏到最後一刻，1126一起出來投票，迎接嶄新台北未來。

今晚選之夜12區後援會、市黨部及社團甲級動員，有信心超過黃珊珊選前之夜的4倍嗎？蔣萬安表示，歡迎所有好朋友，今晚來參加他的選前之夜，不只給他支持，而且是一起見證一個嶄新的台北，見證明天之後一個全新的台北，一個迎向正向未來的台北，很多人問他選前之夜邀請什麼大咖，「每一位來參加的市民朋友，你們就是我的最大咖。」

另外，今晚選前之夜將打造號稱國民黨遷來以來最大的造勢舞台，遭陳時中酸華而不實，蔣萬安強調，台北未來能夠站上國際舞台、能跟國際一流大城市並駕齊驅、相互競爭，才是他真正關心的事情，今晚選前之夜也是很多市民朋友非常關心，投票日大家一定要去投票，歡迎大家今天晚上來參與，不只給他支持，「我說過，你的參與也是見證台北重新的出發」。