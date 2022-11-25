高雄宋姓男子20日放在車廂內的皮夾遭竊，還收到帳戶提領1萬元的簡訊，連忙將卡片掛失並報警求助。警方接獲報案不久後，就有民眾撿到宋男的皮夾，但裡面的金錢和提款卡已不翼而飛，警方經查後鎖定41歲的向姓男子，向男表示，宋男將提款卡密碼寫在提款卡上的紙條，讓向男拿到提款卡不亦樂乎，領完錢就帶著友人前往超商享受「財富自由」，將1萬400元花光光，警方將向男依竊盜罪送辦。

宋男20日上班時發現機車車廂內的皮夾不翼而飛，隨後又收到提款1萬元的簡訊，驚覺自己皮夾遭竊，帳戶也被盜領，於是先將卡片掛失，並向鳳山分局報警求助。

警方獲報不久後，就有熱心民眾將撿到的皮夾拿到派出所，但裡面的400元現金及提款卡都已經消失的無影無蹤，警方調閱向男提領1萬元的時間，以及附近的監視器影像，鎖定竊犯為向男，並通知向男到案說明。

向男3天後到案說明，表示自己確實有偷走宋男錢包，而能夠輕而易舉的提領宋男的存款，全是因為宋男將提款卡密碼大喇喇地寫在紙條上，然後黏貼於提款卡上，向男才能輕鬆地盜用宋男的金錢。

向男表示，偷來的1萬400元已經帶著朋友到超商花用完畢，提款卡也隨地亂丟；宋男知道後悔不當初，也表示會改掉這個「壞習慣」。警方隨後將向男依竊盜罪送辦。