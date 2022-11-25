52歲台語歌后張秀卿2014年嫁給小她12歲的「加水站王子」王國贊，在此之前，張秀卿20年前曾與警察兼台語歌手林宏銘結婚，但婚姻僅維持5年。昨(24日)張秀卿開唱，由於最近再婚話題熱議，張秀卿也被問到這話題，問二婚後床墊有換過嗎？她笑說沒有這問題，以前跟前夫是住台北，現在住台南，而且她有嚴重潔癖，近來因疫情每每回家都要噴過酒精一輪，還讓她老公抱怨噴到「內褲都濕了」。

張秀卿2014年和富商王國贊在台南舉行盛大婚宴，席開214桌，當時傳聞王國贊白手起家，累積約有兩億財產，而張秀卿婚後為了不要外貌看起來比老公老太多，一度為愛減重12公斤，但之後為了積極做人，忍痛打排卵針多次，還因此發福，身上能打的地方幾乎都打過，相當辛苦，張秀卿透露，某次在醫院檢查得知沒成功，令她不顧藝人身分當眾嚎啕大哭，也坦言「不知道自己還有沒有勇氣」。

近日張秀卿上節目，正式宣布停止生子計畫，大方表示：「張秀卿停經啦！不要再給生子祕方了！」並分享身體老化的反應，回憶過去年輕體力好時可以一天趕9場工作，結束後凌晨12點還能跟朋友約夜唱，但40歲之後體力就明顯下滑，過去的「豐功偉業」也成為往事，直說「青春就像溜滑梯」。

據《ETtoday星光雲》報導，張秀卿昨出席表演活動，被問到至今還是跟老公睡先前一段婚姻買的床墊嗎？她說不可能，「我前夫睡台北，我們現在是住台南耶」，而現在的床墊是嫩尪買的，價值約10多萬，她因為疫情更加潔癖，每每回到家都逼老公狂噴酒精，噴到內褲都濕掉，談及上段婚姻曾被說是假離婚，她強調兩人真的是好聚好散，目前還是好朋友，完全不可能鬧翻。