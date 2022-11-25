張善政今在黨主席朱立倫、立委萬美玲和桃園區市議員候選人李曉鐘、詹江村、林政賢、陳美梅、凌濤、張碩芳等人陪同下，在桃園區車隊掃街，受到民眾夾道歡迎。(蔡依珍攝)

張善政今在黨主席朱立倫、立委萬美玲和桃園區市議員候選人李曉鐘、詹江村、林政賢、陳美梅、凌濤、張碩芳等人陪同下，在桃園區車隊掃街，受到民眾夾道歡迎。(蔡依珍攝)

張善政今在黨主席朱立倫、立委萬美玲和桃園區市議員候選人李曉鐘、詹江村、林政賢、陳美梅、凌濤、張碩芳等人陪同下，在桃園區車隊掃街，受到民眾夾道歡迎。(蔡依珍攝)

張善政今在黨主席朱立倫、立委萬美玲和桃園區市議員候選人李曉鐘、詹江村、林政賢、陳美梅、凌濤、張碩芳等人陪同下，在桃園區車隊掃街，受到民眾夾道歡迎。(蔡依珍攝)

張善政今在黨主席朱立倫、立委萬美玲和桃園區市議員候選人李曉鐘、詹江村、林政賢、陳美梅、凌濤、張碩芳等人陪同下，在桃園區車隊掃街，受到民眾夾道歡迎。(蔡依珍攝)

張善政曬出「口罩印」笑稱：善良的印記 籲選民正念投票

國民黨桃園市長候選人張善政勤跑基層，近日脫下口罩已留下黑白分明的「口罩印」，他笑說是「光榮的曬痕、善良的印記」，呼籲選民投票時應想到的是哪個候選人政見比較好、對桃園最有幫助，用正念出發投下神聖一票，否則未來4年心裡也會覺得不舒服。

張善政說，無論風吹日曬雨淋，都要堅持善良信念，強調喊出「1126挺善良」，不是因為張善政的名字，而是桃園需要用善良、正直的力量，讓市民安心、放心，台灣需要用善念、中道的信念，讓大家勇敢、驕傲，懇請所有市民，一起用善良與中道守護桃園1126一起用選票贏回善良。

張善政今車隊掃街前受訪也笑說，曬痕證明團隊真的是一步一腳印，讓大家感覺到真的有在勤走基層，「很用力！」他也對選情百分之百有信心，國民黨非常努力往前走，一步一腳印，相信已經到了最後關頭，再繼續努力衝刺，就會有最後勝利的成果。

張善政感嘆，桃園選戰已經抹黑到無所不用其極，自己一路走來有非常深刻的體認，因此一再提醒對手，選舉最後幾天不要再用抹黑、抹紅的語言，也呼籲大家最後投票時，應該由心裡面的那把尺去決定哪一位候選人比較好，哪一位候選人的政見對大家最有幫助，直言若投票的那一瞬間是因為某一個候選人被抹黑抹紅，未來4年心裡面一定會非常不舒服，「應該是用正面出發的理念做投票的心思！」

面對環團獻空汙承諾書，4個桃園市長候選人僅民進黨鄭運鵬漠視、已讀不回，被環團列為「唯一不推薦」，張善政對此表示，環團在意的是所有候選人對於環境的用心跟保護的程度，自己將來在市政府絕對會努力保護桃園的環境。

張善政今在黨主席朱立倫、立委萬美玲和桃園區市議員候選人李曉鐘、詹江村、林政賢、陳美梅、凌濤、張碩芳等人陪同下，在桃園區車隊掃街，受到民眾夾道歡迎，凍蒜聲不絕於耳，支持者也紛紛送上包子、粽子等祝張「包中」高票當選順便補充體力，也有貼心送上潤喉糖、仙楂丸等，讓張感激不已。

張善政下午則將由前總統馬英九陪同車隊掃街，晚上7點在朝陽森林公園「挺善良，張善政選前之夜」，包含朱立倫、議長邱奕勝、前高雄副市長李四川、中廣董事長趙少康、總統府前副祕書長羅智強與4位黨籍立委都將現身助講，展現藍營大團結氛圍，全力催出北桃園選票。