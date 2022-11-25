民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天出席「好鵬友們挺3而出記者會」，邀請年輕人為鄭運鵬站台。提到18歲公民權，鄭運鵬說，都有18歲球星在世足賽進球，而18歲可以成為巨星，當然要有投票權。

鄭運鵬說，18歲的足球員都可以進球破紀錄，18歲足球員在世足賽進球，所以18歲就很有能力，也可以成為巨星，當然要有投票權。鄭文燦也提到，以最近世足賽來說，打入前32強的足球國家，只有1個國家的公民權不是18歲，其他全部都是18歲，所以18歲公民權已經成爲世界的標準，台灣不應該置身事外，希望大家出來投票。

此外近日網路流傳許多鄭運鵬小故事，鄭運鵬說，他很「意外」選前1周他或團隊服務過的對象用自己的角度寫成故事，也很謝謝他們。對於昨天晚上流傳黑函，鄭運鵬表示，這幾個月很捨不得，也對桃園市長鄭文燦感到抱歉，因為市長選舉讓桃園不斷被抹黑、貶低。對於國民黨惡質選舉手段感到捨不得。

鄭文燦則說，相信市民都知道這是決定桃園未來的選舉，認為這張選票是投給桃園，投給8年的進步，不會被抹黑所否定。