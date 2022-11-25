蒂芬妮（Tiffany Trump）的婚禮

就在小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）婚禮後一天，美國前總統川普開玩笑說，她的訂婚戒指不夠大。

據《新聞周刊》（Newsweek）24日報導，蒂芬妮11月11日在佛州棕櫚灘的海湖莊園（Mar-A-Lago）嫁給黎巴嫩富二代布羅斯（Michael Boulos）。

川普在美國猶太復國主義組織（Zionist Organization of America）紐約市年會會場，為川粉女性組織領袖克萊茉（Toni Holt Kramer）接受福斯新聞（Fox News）主持人漢尼提（Sean Hannity）電話專訪時說，她身價高達數百萬計美元。

美國前總統川普小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）的訂婚鑽戒

他還特別提起，克萊茉手上的48克拉鑽戒價值2500萬美元（約7.7億台幣）。後來現場有位女川粉問道，蒂芬妮得到的鑽戒有沒有那麼大。

而川普笑著回答：「沒那麼大！」川普除了拿蒂芬妮的訂婚鑽戒開玩笑外，還抱怨婚禮當天得穿禮服。

據《時人》（People）雜誌報導，25歲的布羅斯是在2021年時，拿著價值120萬美元（約3700萬台幣）的鑽戒，在白宮玫瑰花園（Rose Garden）向蒂芬妮求婚的。而蒂芬妮和布羅斯是2018年時在希臘米克諾斯（Mykonos）相識，兩人本月11日舉行了豪華婚禮。