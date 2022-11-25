網傳一份中央流行疫情指揮中心今年2月5日的會議紀錄草案，內容提到：「請疾管署以200天內增10萬人確診（平均每日500人確診）」的情境進行整備，質疑指揮中心沒有提早去預購搶藥。國民黨台北市長候選人蔣萬安今炮轟，民進黨在防疫過程裡面過度的樂觀、過度輕忽，沒有超前部署，永遠緩不濟急。
有爆料人質疑，低估疫情的可能發展，所以既沒有提早去預購搶藥，也不願意多買，非要等到疫情變嚴重了才滾動式調整。指揮中心昨晚證實會議記錄為真，但也提出數據澄清，口服藥物的洽購與到貨儲備，已領先全球大多數國家。
蔣萬安今天車掃前受訪批評，民進黨政府在這次防疫過程裡面，根本就沒有所謂超前部署，永遠就是緩不濟急，一開始民眾需要口罩時缺乏口罩，需要快篩時，要市民大排長龍去排隊，甚至還買不到。
蔣萬安說，這一次口服藥物會議紀錄所凸顯出來的，就是民進黨在防疫過程裡面過度的樂觀、過度輕忽，沒有超前部署，永遠緩不濟急。
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