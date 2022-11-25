熱帶太平洋海溫持續東冷西暖的反聖嬰型態恐至冬季結束。依聖嬰南方振盪（ENSO）預報指出，2022年反聖嬰預計維持至冬末，隔年春季轉趨正常，氣象局分析過去資料表示，反聖嬰年的台灣各季有氣溫較冷、雨量略少等特徵，但不同反聖嬰年份對台灣影響差異性大，推測今天冬季氣溫接近正常、仍有寒流發生的機率，至於雨量為偏少至正常機率大。

中央氣象局今天發布冬季展望，中央氣象局氣象預報中心副主任陳怡良指出，以動力模式預估來看，台灣地區氣溫位於正常區域，但十分靠近偏暖，預估各月份溫度仍以正常值為主，雨量部分則預估12月正常，但1月及2月則偏少。

陳怡良說，雖然冬季氣溫預測偏正常值機率高，但冬季為冷氣團活躍季節，平均每一個冬天有2至3次的寒流、4至5次的強烈大陸冷氣團及7至8次的大陸冷氣團，但每一年差異大。

陳怡良提及，過去氣象局會針對各地有低溫可能時，會發布低溫特報，但部分縣市輻員廣大，為提供更細緻資訊，氣象局從11月起發布低溫特報時還會針對鄉鎮市區發布不同燈號，提供民眾因應。