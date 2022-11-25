九合一選舉投票前一天，國民黨台南市長候選人謝龍介自認起風了，表示南部本來就是綠大於藍，但台南值得更好，希望大家一起翻轉這座城市，讓老人、小孩、年輕人都能被照顧到，他會用4年時間做8年的事，明天當選後，就會宣布政見執行的先後順序。

謝龍介上午接受電台訪問時表示，他現在不只在選舉，已經在做市長的工作，執行市長室上班到半夜12點的「馬上辦中心」政見，並邀請大家當市長，與網友在空中對話，討論台南市的問題，並聆聽大家提供建議。

「我已在做市政資源的重新分配」，謝龍介認為，他之前提出警察缺額950人，1年補100人，4年共補400人，1年的預算大約1億元，但8月發生2名警察因公殉職後，他認為應該加快腳步，於是修正為1年補200人，4年共補800人，因此明天投完票當選後，他就會拜會警政署長，希望下一期招生員額擴充，台南市也會配合編列預算。

謝龍介強調，目前6都中只有台南市的老人要繳健保費，他提出老人健保免費政策引發共鳴，明年市府總預算1020億元，照顧老人1年才18億元，卻遭對手黃偉哲批評是「敗家子政策」，讓長輩們聽了都很生氣，此次決定支持他。