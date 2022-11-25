經濟部加工出口區管理處審查小組近期核准通過提報投資2家企業進駐科技園區 ，其中熊有良心室內設計有限公司，投資金額3,200萬元進駐高雄軟體園區，另一家企業為台灣福興工業股份有限公司，是全球門控安全科技的領導者，將投資新臺幣20億9,760萬元，於屏東園區設立分公司營運；以上2項投資案預計在高屏地區創造逾300個工作機會。

經濟部加工出口區管理處核准熊有良心室內設計有限公司，投資3,200萬元進駐高雄軟體園區(資料照片)

全球門控安全科技領導者—台灣福興工業投資近21億元於屏東科技園區設立分公司(台灣福興工業公司相關產品照片經濟部加工處提供)

熊有良心室內設計有限公司為研發室內設計電子商務平臺，由消費者角度出發，將傳統室內設計數位化，期望帶給客戶針對住宅及商業空間不同的體驗及感受。該平臺可彈性因應設計師、作品種類、品牌特色等需求，自動媒合消費者，消費者藉由平臺篩選機制，例如作品風格、區域、人氣設計師、價位等，精簡濃縮諮詢到完工的時程，比價資訊更透明，可加速媒合消費者及設計師。未來進駐高軟園區，將結合園區內科技軟體廠商，共同建置完整的銷售平臺及軟體資訊系統，與業界合作創新發展。

台灣福興工業為全球最具規模的門用五金產品專業製造廠，從事家用、商用型門鎖及電子鎖之製造及銷售，提供國內、外消費者優良門禁方案；自46年成立迄今已逾一甲子，為全球門控安全科技的領導者，被《商業週刊》評選為「隱身鄉間的世界冠軍」之一，並曾獲得產業科技發展獎、國家磐石獎、台灣精品標誌、高雄市十大幸福企業、運動企業、企業文化獎等肯定。

該公司憑藉著專業的製造技術，靈活的應變能力，以及深厚的跨國企業策略聯盟經驗，較競爭者更具有產品優勢及品牌知名度。公司產品以外銷為主，北美地區占比近7成為主要市場，於臺灣、中國大陸及美國等地共有9大營運據點，此次擴大生產規模，提供客戶更優質服務。

加工處強調，科技產業園區提供人才培育、企業節能減碳諮詢、診斷，輔導企業方案，歡迎業界踴躍進駐投資科技產業園區，以搶占獲利商機！