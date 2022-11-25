英國政府出於國安考量，周四通知各部會，禁止在機敏政府建築物安裝與中國相關的監控攝影機。

內閣辦公室政務部長Oliver Dowden在給國會的聲明中說，在對「在政府辦公大樓安裝監視系統目前和未來可能出現的安全風險」該議題進行評估之後，內閣做出該決定。「有鑑於英國面臨的威脅，以及這些系統的能力，及其連接性日益增強，有必要加強控制」。

英國新命令適用於受到中國國安法約束的企業所製造的攝影機，並且對各部會提供指引，讓這些裝置斷開與核心網路的連結，並考慮將它們完全移除。

由於擔心隱私問題，以及擔心公司產品與中國侵犯人權的行為有關，在幾個月前，數十名英國國會議員呼籲禁止銷售和使用由海康威視和大華(Dahua)所製造的安全監視器，這兩家不單是中企且部分歸為國有。

海康威視發言人解釋，公司無法將數據從用戶端傳遞到第三方，公司不管理終端用戶資料，也不販售英國的雲端儲存(數據)。

Dowden的聲明也指出，相關政府部會因此被指示停止在敏感地點安裝這類裝置，因為製造公司遵守著內地國安法。最重要的是這些地點周圍的安全性考量，因此政府正在採取行動，防止出現安全風險。

隱私權組織Big Brother Watch曾在七月時表示，多數英國公家機構都使用海康威視和大華製造的攝影機，包括內政部和商務部在內的大樓前，都裝設了海康的監視器。