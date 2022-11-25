二十四日，韓國聯結車駕駛果真再度進行全韓串聯大罷工，之後，該國總統也語氣強硬PO文回應。尹錫悅示警，若不趕緊回到工作崗位，政府或將干預這場罷工活動。在經濟危急時刻，還要把韓國供應鏈當成像人質一樣來威脅，是非法的也無法接受。

數千名工會成員的韓國職業大卡車運將，繼六月以後迄今，在不到半年時間內，又開始第二次大罷工。尹錫悅隨後在臉書上表示，不會容忍把韓國物流系統當做人質的這種行為。若不快復工，政府只能祭出一系列手段，包括命令復工等。

根據韓國現行法律，在交通系統嚴重遭中斷時，政府可以頒布此類行政命令，強迫運輸業勞工重新上工。若不遵守者，最高可處三年徒刑或繳交三千萬韓元，約2.25萬美元罰鍰。

不過，若尹錫悅政府真要跟這些罷工駕駛如此對幹，這將是韓國史上頭一遭。韓國交通部也已放話，已開始草擬這項命令。罷工的一方代表指出，之前政府中止談判後，就一直沒下文，在別無選擇下只能再罷工。

在韓國這次大罷工首日，韓國貿協（KITA）表示，已收到十九份物流運輸中斷的相關報告，其中包括原物料無法順利進出，得花費更高的物流成本，因延宕交貨而罰錢，還有貿易訂單慘遭取消等問題。有家化工廠因罷工群眾直接把大貨車就停在大門口不走，故得請求警方在旁戒護才能順利送貨。

韓國水泥協會（KCA）計算，罷工開始當日水泥業者總營收就短少一百九十億韓元，約1,426萬美元。還有在水泥車沒人開之下，出貨量也下滑到還沒有一萬噸。正常來說，韓國九到十二月初是水泥業傳統旺季，需求應有二十萬噸。

罷工工會預估，韓國約四十二萬職業大車駕駛中，約有2.5萬參加這次抗爭活動。根據韓國官方資料，大罷工當晚有八千位抗議人士，在韓國各個主要交通地點戶外紮營通宵達旦。