半導體測試介面及設備廠旺矽(6223)2022年前三季賺逾1股本、提前改寫年度新高，第四季營運可望持穩高檔、對明年成長審慎樂觀。旺矽今（25）日開高後震盪，隨後在買盤敲進下放量勁揚5.5％至115元，創2月中以來9個月高價，早盤維持逾4.5％漲勢。

旺矽第三季業內外皆美，合併營收19.36億元、歸屬母公司稅後淨利3.65億元齊創新高，每股盈餘（EPS）3.88元。前三季合併營收55.4億元、創同期新高，歸屬母公司稅後淨利9.73億元、每股盈餘達10.34元，已賺逾1股本、並提前改寫年度新高。

旺矽10月自結合併營收6.09億元，雖月減7.76％、降至近8月低點，仍年增3.04％，續創同期新高。累計前10月合併營收61.49億元、年增達17.48％，續創同期新高，已逼近去年全年的65.08億元新高紀錄。

展望後市，旺矽除了懸臂式探針卡（CPC）需求受客戶庫存調整影響，其他產品需求均符合預期，預期第四季營收有機會持平第三季或略減，毛利率有望持穩向上。明年雖然大環境較不理想，但除了CPC需求尚待觀察外，其他產品均可望成長，對營運成長審慎樂觀。

旺矽發言人邱靖斐透露，旺矽產品線中以包括先進半導體測試（AST）及高低溫測試（Thermal）的新事業群毛利率最高，其次依序為探針卡及LED，新事業群前三季營收占比18％，看好明年有機會突破20％，產品組合結構優化有望帶動明年毛利率續揚。