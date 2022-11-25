中國手機大廠小米集團日前公布財報，今年第三季營收年減9.7％至704.73億元人民幣（折合約台幣3050億），期內虧損14.76億元民幣（約台幣64億），華爾街日報分析指出，在嚴格的疫情防控措施和房地產市場泡沫化衝擊之下，中國經濟低迷不振，已經對消費者構成壓力，進而導致手機銷售不振。

小米自今年以來已連續3季營收和淨利潤下滑，報導指出，小米的前景受到不可控因素影響，尤其是中國嚴格的清零政策，對企業與中國經濟來說都是一大考驗。從數據來看，市場對手機需求明顯放緩，國際數據公司（IDC）統計資料顯示，截至9月底，中國智慧型手機出貨量年減12%。

此外，小米在主要市場印度正遭遇危機，出貨量下降了11%，因近年印度和中國關係日益緊張，印度對中國貿易逆差擴大，小米也面臨印度政府越來越嚴格的監管審查。

市場原期待雙11購物節能帶來購物熱潮，不過中國大企業阿里巴巴集團與京東集團卻未如往常公開該活動的銷售額，凸顯出清零政策持續影響消費和商業活動。

另根據QUICK FactSet匯總的預測，市場認為受嚴格防疫措施影響，中國2022年的實際成長率為3.3%，這比年初的預測低了1.8個百分點，而且11月的消費似乎仍然緩慢，從今年的指標雙11購物節來看，全國包裹遞送量比去年同期減少11%。