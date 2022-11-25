歐付寶（6878）24日宣布，配合政府政策，串接財金公司的銀行帳戶綁定機制，成為第一家導入的電子支付機構。首波合作對象為金庫銀行、元大銀行、台中市第二信用合作社等3家銀行，並於24日正式上線。

歐付寶表示，透過購財金公司的串接，以後不需要單一銀行個別洽談界接事宜。歐付寶過去已經與六家業者，包括第一銀行、彰化銀行、上海商業銀行、兆豐國際商銀、中華郵政及台新銀行等六間銀行直接串連。

累計至今已經有9間合作銀行支援銀行帳戶直接綁定的服務，歐付寶預計第二波將再新增以土地銀行、華南銀行為首為合作對象。

未來消費者只要在歐付寶行動支付上綁訂任何銀行帳戶，即可直接進行消費扣款、轉帳、生活繳費、儲值、購買外幣及小額匯兌等服務。

第四季開始，歐付寶也將陸續著墨於更多交通運輸類場域的便民服務、跨境交易支付、外幣買賣及小額匯兌等服務。

歐付寶今年10月份營收僅43.3萬元，年減94.55％。該公司解釋，因國際反洗錢規定日趨嚴格，之前可執行之業務，現在可能會不符合規定，故依主管機關金檢後指示，停止此業務之執行。累計1～10月份的營收7,002萬元，年減22.65％。