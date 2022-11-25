財政部台北國稅局25日表示，依《納稅者權利保護法》規定，稅捐稽徵機關應設置納稅者權利保護官，協助納稅者進行稅捐爭議之溝通與協調、權利侵害之申訴或陳情及行政救濟之諮詢與協助。

台北國稅局指出，自設置納保官以來，受理納保案件件數逐年成長，舉例來說，甲君於2020年買賣取得土地一筆，惟過戶時未塗銷前手抵押權登記，致遭法院拍賣，且漏未申報該筆房地合一所得稅。甲君主張因不諳法令，致被法院拍賣，不應課徵房地合一所得稅，遂向納保官申請協助。

經納保官瞭解案情後，甲君土地係以拍賣登記原因移轉所有權，應屬房地合一所得稅課徵範圍，惟調查中發現，依法院核發之不動產權利移轉證書，該土地為農牧用地，建議甲君得向管轄鄉公所申請符合《農業發展條例》規定之不課徵土地增值稅農地使用證明，以供權責單位再行審酌是否符合房地合一稅免稅範圍。

台北國稅局指出，甲君依納保官建議取具符合《農業發展條例》規定得申請不課徵土地增值稅之農業用地作農業使用證明，經權責單位審酌結果，認本案符合《所得稅法》規定，免納房地合一所得稅，免除甲君負擔。