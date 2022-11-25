陳其邁人形布偶「陳小邁」24日馳援民進黨提名的新人陳慶鴻，盼議會席次順利過半，讓陳其邁未來能順利推動市政。（陳慶鴻競選團隊提供／洪浩軒高雄傳真）

2022九合一大選最終倒數，「最強母雞」高雄市長陳其邁行程滿檔，為了力求議會席次最大化，人形布偶分身「陳小邁」及陳其邁兒子陳政通24日分別馳援民進黨提名的新人陳慶鴻、蘇致榮，盼議會席次順利過半，讓陳其邁未來能順利推動市政。

陳慶鴻表示，他是此次民進黨在大岡山提名的議員候選人中，知名度最低、選情最危急的1員，所以他在選前關鍵時刻特別邀來陳小邁到大岡山地區，全力搶救最資深的新人陳慶鴻。懇求大岡山鄉親每人多留幾票給他，讓他順利進入議會爭取地方建設，並協助陳其邁推動市政。

鳳山選區議員候選人蘇致榮曾任陳其邁祕書，他擁有體育碩士學位並有多年壘球國手經驗，陳其邁上任後，蘇致榮就協助陳其邁擘畫國民運動中心政策，是2年拚4年將運動中心從0座推進到14座的幕後功臣。

鳳山在地出身的蘇致榮24日晚間由鮮少露面的陳政通陪同車隊掃街，蘇致榮指出，陳政通過去只會低調出現在陳其邁的競選場合，很高興陳政通在選前2日站出來，他一定不負所托，帶著祝福奮戰到最後。

陳政通在關鍵時刻陪同蘇致榮輔選，顯見蘇致榮身為「正綠在鳳山過半的關鍵一席」選情真的相當危急，蘇致榮懇求鳳山鄉親，支持鳳山在地的孩子，期盼能帶著過往累積的服務經驗和專業進入議會，協助陳其邁推動鳳山建設並帶動高雄體育發展。