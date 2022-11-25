福建省十三屆人大常委會第三十六次會議24日表決通過《福建省海上搜尋救助條例》，明確加強對台合作，海上搜救中心應加強與台灣海上搜救機構的交流與協作，健全兩岸海上搜尋救助協作機制，組織海上搜尋救助交流研討和聯合演練。

該條例指出，要加強海上搜尋救助工作，保障生命財產安全，保護海洋生態環境。海上遇險人員依法享有獲得生命救助的權利，負有配合搜救的義務。生命救助優先於環境和財產救助。在不嚴重危及自身安全的前提下，具有海上搜尋救助能力的單位和個人，對遇險人員有進行搜尋救助的義務。

對台合作成為該條例的突出亮點。該條例明確，海上搜救中心應當加強與台灣海上搜救機構的交流與協作，健全兩岸海上搜尋救助協作機制，暢通資訊通報管道，組織海上搜尋救助交流研討和聯合演練。鼓勵台灣社會力量參與閩台海上搜尋救助協作。對台灣同胞海上涉險情，有關部門要在辦理出入境手續、醫療救助、生活保障等方面提供便利。