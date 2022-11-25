常常造訪台北市立動物園的民眾，或許都對兒童動物區長鼻浣熊們的專屬「空中走廊」不陌生，從長鼻浣熊的室內活動場，藉由空中走廊可一路連接到戶外的開放式樹屋。平時大家可以看到長鼻浣熊在戶外樹屋上曬太陽，抑或在遊客頭頂上的空中走廊趴著睡覺，這其實是動物園近年來為了提升動物福祉的其中一項努力；讓動物可以自行選擇躲藏及休息的空間。

長鼻浣熊和大家最熟悉的「會把食物拿到水裡搓揉」的北美浣熊可不一樣，同是浣熊家族的成員，長鼻浣熊是日行性的雜食動物，他們不像北美浣熊會用前掌去感知食物，反而是有著長而上翹的鼻子可以深入落葉堆裡嗅聞，還有長又有力的爪子可以攀爬樹木及翻找食物。

動物園表示，隨著動物園內長鼻浣熊的個體數量越來越多，為了讓長鼻浣熊們有更多活動空間，甚至能夠攀爬樹木，以展現出牠們的自然行為，早在2015年2月，動物園就已完成長鼻浣熊的空中走廊及戶外樹屋了。

園方指出，長鼻浣熊的居住環境，從原本一成不變的室內活動場，一下增加了更多的空間選項，透過保育員的食物引導，長鼻浣熊也可以很自在地在遊客觀看下，漫步在空中走廊中，現在大家在長鼻浣熊的活動空間可以看到4公1母，共5隻長鼻浣熊。

保育員說，最年輕、膽子大的公長鼻浣熊常常在樹屋上攀爬探索，另外幾隻則常常在空中走廊上睡覺休息，這個照養環境更新計畫，最重要的地方就是提供了不同的棲所給動物選擇：室內有空調的環境／空中走廊有安全感的區域／三棵大樹連結的自由棲木。

園方表示，如何提升照養野生動物的動物福祉，是現代動物園的必修課題，除了努力讓動物有更大、更多元的活動空間供其自由選擇外，行為豐富化玩具的製作也成為保育員的日常功課；一直以來在長鼻浣熊的活動場內，可以看到輪胎吊床、木製吊橋等，其實都出自於保育員靈巧的手。

保育員表示，最近又新增幾個行豐玩具，像是2顆在活動場地上的「肉食球」，就讓長鼻浣熊們必須得動動腦筋，轉啊轉才能讓裡頭的乾糧掉出來，增加動物的採食動作與時間，有事情做才不無聊，長鼻浣熊們玩得開心也吃得津津有味。

動物園說，最近天氣漸漸要轉涼，為了讓動物可以自己選擇避寒之處，許多動物戶外活動場通往室內的門會打開，讓動物自由選擇是否回到較溫暖的室內休息，如果參觀動物園時看到有些動物沒有出現，就請大家尊重動物們自己的選擇。