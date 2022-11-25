星二代Denise林卓錡（原名林鈺洧）為港星林俊賢的女兒，擁有四分之一外國血統，外貌相當精緻且漂亮，而她近日更一舉拿下2022香港小姐決賽冠軍，讓她備受矚目，但卻被爆出有人握有一部性愛片且主角就是她，讓她出面駁斥「一看就知道不是我」。

林卓錡在今年摘下2022香港小姐后冠之後，相當受到外界矚目，而她也是星二代中選美成績最佳的一位，但人紅是非多，根據香港媒體《東方日報》報導，有人聲稱手中握有林卓錡完整版性愛影片並向它人兜售，該影片更以「迷姦實錄」為標，提供半裸女子與男性床上親熱的兩張照片與影片。

不過，該照片及影片經香港媒體對照後發現，當中女主角並非林卓錡，而她在知道此事後也回應「一看就知道不是我」她所屬電視台TVB則認為，事態嚴重，且影響藝人形象，目前已經向警方報案處理。

事實上，林卓錡在1歲時因父母離異，從小與母親相依為命，直到14歲才與父親林俊賢相認，2015年以模特兒身分出道，經常出演許多節目，其中她在2020年參加節目《對號入座》中大談自己的性經驗，因此引發關注。