為搶攻全台近60億元的年菜圍爐商機，裕元花園酒店即日起至2023年1月20日推出「鴻兔大展」熱食年菜外帶組合，2022/12/31前預購並付清全額可享早鳥優惠，小年夜至初二開放自取外帶，十人份原價NT$14,380元，優惠價NT$12,888元，六人份原價NT$10,580元，優惠價NT$8,888元。今年並首次推出小家庭四人份冷凍宅配七品開運年菜組，2022年底前至裕元官網線上商城預購 ，原價NT$ 5,640元，早鳥優惠65折，只要NT$3,666元，還可免運宅配到家，全台限量150組。

闔家富貴八寶雞。(圖/業者提供)

滿罈御賜佛寶鼎。(圖/業者提供)

櫻花蝦干貝米糕。(圖/業者提供)

裕元花園酒店由行政總主廚康志偉與喆園鮑魚中餐廳主廚洪宏坤精心規劃「鴻兔大展」熱食年菜外帶組合，六人份年菜內容包含三道經典開胃拼盤「芝麻花枝卷」、「清酒鮑魚」、「紹興醉雞卷」，加上具有豐富膠原蛋白的「田園蔬虎掌肚膠」，暖胃養生的「闔家富貴八寶雞」，代表年年有餘的「清蒸玉露海皇斑」，富含開春好兆頭的「生抽虎蝦好彩頭」，以及鮮味十足的「櫻花蝦干貝米糕」，再加上裕元經典招牌名湯「滿罈御賜佛寶鼎」，每年春節推出都是熱銷第一的搶手湯品，同步推出十人份量可供選擇，即日起開放預訂。還有超值經濟組合任選三道年菜加上一盅滿罈御賜佛寶鼎，只要NT$5,280元，自小年夜起、除夕、初一及初二開放外帶自取。

裕元花園酒店今年亦推出冷凍宅配年菜超值組合「鴻兔報喜七品開運年菜」，七件組內含：平安富貴卷中求、黃金相逢喜香魚、錦繡花雕映醉雞、珠光寶氣棒棒腿、老菜脯團圓雞湯、芒果奶酪迎玉兔，可供4-6人享用，2022/12/31前在裕元官網線上商城預購，享65折早鳥優惠，整組只需NT$3,666元，加贈吉祥如意保冷袋乙只。全台免運宅配到府，無須指定時間到飯店親取，只要簡單覆熱即可將飯店星級美味佳餚華麗上桌。

伴隨年節腳步接近，越來越多的家庭選擇在家圍爐，外帶、冷凍宅配年菜需求大增。裕元花園酒店兔年年菜從10多人的家族圍爐到4人小家庭的用餐需求，提供多種選擇以及輕鬆入手的價格。

【裕元花園酒店 Windsor Hotel Taichung】

40764 台中市西屯區台灣大道四段610號

TEL：04-2465-5660 FAX：04-2462-8229