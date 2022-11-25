央行公布的10月M1b與M2續呈「死亡交叉」格局，而投資人信心指標之一的證券劃撥存款10月大減1174億元，更創下2010年3月以來、歐債危機後的最大減量。而美系外資美林證券最新報告指出，台灣央行至少還會有2次升息，今年12月的理監事會和明年3月理監事會都將再宣布各升息半碼。而外資也點出，明年2月央行總裁楊金龍任期屆滿，未來是會續任？還是會有新的人事異動，這都將牽動未來央行的雙率政策。此外，美林證也點出，明年台灣出口恐有下行風險，留意晶片出口限制，GDP下修到2%。

有關央行升息的主因，美林證點出：一、持續的通膨風險。二、FED明年終端利率將達5.0-5.25%。

美林證指出，台灣作為一個小型開放經濟體，2023年的前景取決於外部環境。美林預測的風險主要是下行風險。主要風險因素包括：1.外部需求（中國、美國或歐洲）弱於預期，導致出口急劇下降；2.美聯儲更激進的緊縮政策；3.商品價格意外飆升；4.地緣政治緊張局勢升級。

此外，美林證也將台灣2023年經濟成長率下調至2.0%（之前為2.2%），原因是對出口前景的擔憂加劇。台灣明年出口長可能會進一步放緩。美林證全球團隊預計美國、歐元區和英國，佔台灣出口的25%。投資需求也可能因出口疲軟和利率上升而轉弱。雖然大陸（占出口的28%）的增長復甦可能有助於緩解不利因素，但未來幾個季度，對台灣出口的總體影響將相當有限幾個季度。這是因為：1.中國的需求可能要到明年H2才會反彈。2.台灣出口到大陸的晶片，是否會受限制仍有觀察。

美國商務部長雷蒙多日前表示，華盛頓已呼籲其盟友遵守美國的出口管制，以限制中國大陸獲得先進的半導體技術，並施行類似的限制。台灣經濟部長王美花則指出，這些限制僅影響用於超級運算和人工智慧等先進領域的特定晶片，而未影響範圍更大的消費電子晶片領域。她說，台灣的業者將遵守美國的出口管制。